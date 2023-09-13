Гулял голый и сломал скамью: в Зеленодольске мужчина устроил погром в парке

За происходящим наблюдала женщина. Фото: скриншот

Ночью 12 сентября в Зеленодольске голый мужчина устроил заезд по «Березовой роще».

Мужчина обнаженный вышел из машины, отодрал доску от скамейки, выбросил ее и обратно сел в автомобиль. За происходящим наблюдала женщина, вероятно она была вместе с нарушителем. Инцидент попал на видео.

«Слов нет, друзья… Заявление направлено в правоохранительные органы», - заявили в пресс-службе администрации Зеленодольска.

Ранее стало известно, что между Казанью и Зеленодольском возведут город-спутник на 182 тысячи человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram