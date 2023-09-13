Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 сентября 2023 12:53

Гулял голый и сломал скамью: в Зеленодольске мужчина устроил погром в парке

В Зеленодольске голый мужчина устроил погром в парке
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
За происходящим наблюдала женщина.

За происходящим наблюдала женщина.

Фото: скриншот

Ночью 12 сентября в Зеленодольске голый мужчина устроил заезд по «Березовой роще».

Мужчина обнаженный вышел из машины, отодрал доску от скамейки, выбросил ее и обратно сел в автомобиль. За происходящим наблюдала женщина, вероятно она была вместе с нарушителем. Инцидент попал на видео.

«Слов нет, друзья… Заявление направлено в правоохранительные органы», - заявили в пресс-службе администрации Зеленодольска.

Ранее стало известно, что между Казанью и Зеленодольском возведут город-спутник на 182 тысячи человек.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram