Житель Елабуги довел до самоубийства девушку из-за интимных роликов

За свой поступок фигурант будет отвечать в суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 28-летнего жителя Елабуги прокуратурой утверждено обвинительное заключение. По версии следствия, он распространял интимные видео знакомой девушки, из-за чего последняя совершила самоубийство.

История произошла еще летом 2022 года. Обвиняемый распространил в мессенджере порнографический видеоролик с участием знакомых ему парня и девушки. Спустя два месяца из-за компрометирующего ее ролика девушка совершила опрометчивый поступок - самоубийство.

Свою вину мужчина не признает, он находится под домашним арестом. В скором времени уголовное дело будет направлено в Елабужский городской суд, сообщает прокуратура РТ.

Ранее мы сообщали, что казанец отправлял интимные видео девочке из Сочи.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram