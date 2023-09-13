с начала года в Росреестре зарегистрировал порядка 60 тысяч договоров купли-продажи Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане продажи квартир выросли на 51%. В Росреестре республики сравнили данные за август текущего года и за аналогичный период прошлого года. По Казани этот показатель и вовсе вырос на 70%.

В августе в Татарстане было зарегистрировано 8 967 договоров купли-продажи жилых помещений. В столице республики - 3 628.

Всего с начала года в Росреестре зарегистрировал порядка 60 тысяч договоров купли-продажи.

В сфере продажи жилых домов спрос остался прежним – около 11 тысяч сделок.

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