На реконструкцию тепловых сетей в Агрызе решили потратить 323 млн рублей

После проведенных работ подрядчик также будет обязан восстановить поврежденный им асфальт. Фото: Олег УКЛАДОВ

Теплосети и водопровод с горячей водой в Агрызе реконструируют. На это выделили 323,4 миллиона рублей – 190,8 миллиона из республиканского бюджета и 132,5 миллиона из федерального. Для поиска подрядчика на сайте госзакупок разместили соответствующий тендер.

Судя по его технической документации, ремонтным работам подвергнутся сети, которые были некогда проложены от котельных, расположенных по адресам: улица Ометова,9; улица Чайковского, 9а; улица Чапаева, 5а.

Интересно, что победитель тендера не только реконструирует сети, но и восстановит потом поврежденный при работах асфальт, а также благоустроит место, где проводился ремонт. К слову, подрядчик должен уложится в срок до 31 мая 2024 года.

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