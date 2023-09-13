Стартовала разработка концепции центра художественных промыслов в ЦУМе

Сейчас проводятся опросы самих мастеров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани стартовала разработка концепции центра народных художественных промыслов, который планируют организовать в ЦУМе. Ею занимаются специалисты Института развития городов Татарстана вместе с Министерством культуры республики. Привлекают к процессу и различных экспертов отрасли.

Как сообщает «Бизнес Онлайн» со ссылкой на пресс-службу института, сейчас проводятся опросы и глубинные интервью с самими мастерами и представителями сфер образования и науки. Участники отвечают на вопросы, нуждаются ли они в помещениях и оборудовании для производства изделий, через какие каналы они реализуют свою продукцию и другие.

Один из самых известных торговых центров Казани – ЦУМ - будет закрыт на реконструкцию 30 сентября. Ранее власти сообщали, что намерены выкупить объект и разместить здесь центр ремесленников.

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