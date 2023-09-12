За приезд Кустурицы на фестиваль мусульманского кино заплатили 2,1 млн рублей

В качестве приглашенного гостя режиссер привез для показа свой фильм «По Млечному пути». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ходе организации международного фестиваль мусульманского кино в Казани «Татаркино» потратило 2,13 миллиона рублей на приезд Эмира Кустурицы. Эти деньги были выделены из республиканского бюджета, большую их часть получил сам режиссер , сообщает «Реальное время». На мероприятии он выступил в качестве приглашенного гостя и привез для показа свой фильм «По Млечному пути».

Напомним, до фестиваля кино Кустурица приезжал этим летом в Татарстан еще и на музыкальный фестиваль «Летние вечера в Елабуге», где выступил со своим коллективом No Smoking Orchestra.

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