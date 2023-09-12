В Казани в День программиста телебашня получит праздничную подсветку

Подсветка будет работать с 19.00 до 23.00. Фото: kzn.ru

В эту среду, 13 сентября, в России отметается День программиста. В честь этого в Казани на местной телебашне включат праздничную подсветку в виде логотипа прошедшего в Татарстане Года цифровизации, сообщает Минцифры республики.

«Подсветка будет работать с 19.00 до 23.00», - уточняют в ведомстве.

Напомним, День программиста стал профессиональный праздником по указу президента России от 2009 года. Он отмечается 13 сентября, а если год високосный, то 12 сентября.

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