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НовостиОбщество12 сентября 2023 15:13

Владимир Путин заявил, что трасса М-12 соединит Москву и Казань в 2023 году

После этого, по словам президента России, эта автодорога будет продлена до Екатеринбурга и Тюмени
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В итоге время в дороге между городами вместе прежних 12 часов займет всего 6,5.

В итоге время в дороге между городами вместе прежних 12 часов займет всего 6,5.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В этот вторник, 12 сентября, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума – 2023 (ВЭФ), президент России Владимир Путин заявил, что высокоскоростная автомобильная трасса М-12 соединит Москву и Казань до конца этого года.

«Затем трасса дойдет до Екатеринбурга и Тюмени. Мы, безусловно, продолжим этот масштабный проект», – следует из слов Владимира Путина.

Также он отметил, что такие скоростные автодороги будут проложены и на Дальнем Востоке вплоть до выхода к Тихому океану.

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