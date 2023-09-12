Жителям Казани в парке «Черное озеро» прочитают бесплатную лекцию о спектаклях

Встреча намечена на 15 августа. Фото: kzn.ru

Казанский ТЮЗ в парке «Черное озеро» организует встречу горожан с театральным критиком, кандидатом филологических наук, доцентом Еленой Шевченко. Она прочитает бесплатную лекцию «Спектакль вне сцены, или что такое театр сайт-специфик?».

В ней критик разберет примеры постановок в знаковых локациях города, который уже стали неотъемлемой частью театрального ландшафта.

Встреча с Еленой Шевченко состоится 15 сентября в 18.30.

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