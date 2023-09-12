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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 15:02

Резал ножом, пока не спугнули перцовкой: В Татарстане поймали беглого ревнивца, который хотел убить девушку после расставания

Жителя Татарстана обвинили в попытке убийства девушки, после расставания
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Мужчина уже был судим за покушение на убийство другой своей подруги.

Мужчина уже был судим за покушение на убийство другой своей подруги.

Фото: Светлана Макеева

Роман между 25-летним жителем Чистополя и 19-летней девушкой закончился в конце этого лета. Тогда же отвергнутый мужчина начал настаивать на восстановлении отношений. Но бывшая пассия все отказывала ему.

В ответ на это 15 августа около дома на улице Ленина в том же Чистополе ревнивец напал на девушку с ножом. Начал бить им в лицо жертвы. На счастье девушки ее спасли прохожие. При этом, чтобы унять нападавшего, им пришлось применить перцовый баллон. Только тогда тот решил остановиться и сразу же сбежал. Девушку увезли в больницу, у нее зафиксировали ножевое ранение щеки и шеи.

По факту произошедшего завели уголовное дело о покушении на убийство. Вот только главного подозреваемого не получилось привлечь к ответственности. Тот ударился в бега. Пришлось объявить его в федеральный розыск.

Найти и задержать его правоохранителям удалось в этот понедельник, 11 сентября. Мужчине тут же предъявили обвинение.

«В скором времени суд рассмотрит ходатайство о заключении задержанного под стражу», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

При этом в ведомстве отметили, что мужчина не в первый раз так поступает. У него уже есть судимость за покушение на убийство другой подруги.

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