Резал ножом, пока не спугнули перцовкой: В Татарстане поймали беглого ревнивца, который хотел убить девушку после расставания

Мужчина уже был судим за покушение на убийство другой своей подруги. Фото: Светлана Макеева

Роман между 25-летним жителем Чистополя и 19-летней девушкой закончился в конце этого лета. Тогда же отвергнутый мужчина начал настаивать на восстановлении отношений. Но бывшая пассия все отказывала ему.

В ответ на это 15 августа около дома на улице Ленина в том же Чистополе ревнивец напал на девушку с ножом. Начал бить им в лицо жертвы. На счастье девушки ее спасли прохожие. При этом, чтобы унять нападавшего, им пришлось применить перцовый баллон. Только тогда тот решил остановиться и сразу же сбежал. Девушку увезли в больницу, у нее зафиксировали ножевое ранение щеки и шеи.

По факту произошедшего завели уголовное дело о покушении на убийство. Вот только главного подозреваемого не получилось привлечь к ответственности. Тот ударился в бега. Пришлось объявить его в федеральный розыск.

Найти и задержать его правоохранителям удалось в этот понедельник, 11 сентября. Мужчине тут же предъявили обвинение.

«В скором времени суд рассмотрит ходатайство о заключении задержанного под стражу», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

При этом в ведомстве отметили, что мужчина не в первый раз так поступает. У него уже есть судимость за покушение на убийство другой подруги.

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