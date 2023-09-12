В Казани вакансия менеджера по продажам вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых

Наиболее выгодными предложениями стали вакансии в ретейле и сфере оптовых продаж Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани менеджер по продажам, ведущий инженер ПТО и токарь вошли в топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий за сентябрь. Этим специалистам платят 200, 120 и от 110 тысяч рублей соответственно, сообщает портал SuperJob.

Руководитель торгового отдела в столице Татарстане получает от 96 тысяч рублей. При этом всего было проанализировано 167 тысяч вакансий в крупнейших городах России.

Как выяснилось, наиболее выгодными предложениями стали вакансии в ретейле и сфере оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг.

Напомним, в Татарстане работа тракториста стала одной из самых высокооплачиваемых по России.

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