Глава администрации раиса РТ встретился с участниками конкурса «Лидеры России»

Сафаров поблагодарил участников и пообещал помочь им в профессиональном развитии с привлечением ведущих экспертов страны. Фото: пресс-служба раиса РТ

Руководитель администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров встретился с участниками конкурса управленцев «Лидеры России» от республики. Он ознакомился с их решениями наиболее актуальных социально-экономических вопросов, сообщает пресс-служба главы региона.

Раис республики Рустам Минниханов предложил конкурсантам разработать комплекс мер по совершенствованию системы поддержки промпроизводства в Татарстане. В итоге в финал прошли 63 участника. Восемь из них являются участниками кадрового резерва главы региона разных лет.

Помимо этого, Сафаров поблагодарил участников и пообещал помочь им в профессиональном развитии с привлечением ведущих экспертов страны. Также он поручил проработать вопрос их включения в кадровый резерв.

Напомним, ранее Рустам Минниханов и Павел Бруссер обсудили проекты, реализуемые в Татарстане.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram