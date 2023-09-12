В Казани в день проведения «Кросса нации - 2023» не будут перекрывать дороги

Особенность коротких дистанций позволяет обойтись без ограничения дорожного движения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Казани в день проведения всероссийского бега «Кросс наций - 2023», 16 сентября, не будут перекрывать дороги. Об этом сообщил председатель комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов.
По словам Гарипова, особенность коротких дистанций позволяет обойтись без ограничения дорожного движения. Также в этот день будет открыта для посещений Кремлевская набережная.
Отметим, Всероссийский день бега начнется в 10:00. В забегах предусмотрены дистанции от одного до 12 километров.
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