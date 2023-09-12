В Казани хедлайнером вечеринки «Демонтаж» станет Ксения Минаева

Вечеринка станет заключительным мероприятием этого сезона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани хедлайнером вечеринки «Демонтаж» станет резидент творческого объединения Gazgolder Ксения Минаева. Мероприятие состоится 17 сентября в 18:00 в парке у театра кукол «Экият». Вечеринка станет заключительным мероприятием этого сезона.

Посетителей ждут интерактивная зона «антистресс», фуд-корт «опять фуд-трак?», фотозона. Кроме того, состоится показ фильма о летнем сезоне, снятый сотрудниками Дирекции парков и скверов города, специальное стендап-шоу о жизни парков и выступление локальных диджеев. Также гости и жители города смогут проголосовать за худший арт-объект, который планируют демонтировать в 2024 году.

Напомним, в Казани стартовали субботние сельскохозяйственные ярмарки.

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