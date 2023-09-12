В Москве прошло открытие международной выставки по туризму ОТДЫХ Leisure

Ключевая тема форума - «Код будущего» Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Москве 12 сентября в ЦВК «Экспоцентр» состоялась церемония открытия 29-го Международного форума-выставки по туризму ОТДЫХ Leisure. Мероприятие началось с приветственных слов зампредседателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

По словам Чернышенко, в этом году ключевая тема форума - «Код будущего». За последние три года проделана большая работа. Форум станет отличной возможностью поделиться опытом. Также он пожелал всем плодотворной работы.

Отметим, на выставке профессионалы отрасли из более 50 регионов России и свыше 15 зарубежных стран представят лучшие туристические продукты и обсудят перспективные направления развития выездного, въездного и внутреннего туризма. Ее участниками стали представители Санкт-Петербурга, Алтайского края, Астраханской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Вологодской, Владимирской, Калужской, Костромской, Новгородской, Орловской, Омской, Пензенской областей, Удмуртии, Башкортостана и Татарстана.

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