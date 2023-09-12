На ВЭФ Минниханов и Хуснуллин обсудили строительство в Татарстане трассы М-12

Встреча произошла во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Фото: rais.tatarstan.ru

Во Владивостоке в эти дни проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). На его полях встретились глава Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Стороны обсудили строительство в Татарстане трассы М-12 «Москва-Казань», - сообщила пресс-служба главы региона.

Отметим, что высокоскоростная автомагистраль пройдет по территории пяти районов Татарстана - Кайбицкого, Апастовского, Верхнеуслонского, Лаишевского и Пестречинского. В итоге появление М-12 позволит добираться на машине от Казани до Москвы всего за 6,5 часов вместо привычных 12.

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