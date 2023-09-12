Для реализации проекта необходимо еще найти источники финансирования. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как отмечают в администрации Зеленодольского района Татарстана, проект электрички между Казанью и Новой Турой получил положительное заключение экспертизы. Его реализуют, когда будут найдены источники финансирования. Ведь речь идет о строительстве нового железнодорожного пути.

Планируется, что электричка будет отходить из Казани, останавливаться сначала в ЖК «Салават Купере» и только потом прибывать в Новую Туру. Отметим, что все это хотят сделать ради развития инфраструктуры более масштабного проекта – строительства в том районе по сути города-спутника Казани «Большой Зеленодольск». Это 5,56 миллиона квадратных метров жилья на 182,6 тысячи человек, что потребует многомиллиардных вложений.

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