На строительство технопарка «Синергия» в Елабуге выделено еще 585 млн рублей

Технопарк «Синергия» представляет собой 18-этажное здание пирамидальной формы. Фото: пресс-служба мэрии Елабуги

На строительство новых корпусов технопарка «Синергия» в Елабуге правительство Татарстана выделило еще 585 миллионов рублей. Общая сумма финансирования на 2023 год составит почти 2,5 миллиарда рублей. Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал соответствующее постановление.

Примечательно, что сумма финансирования на «Синергию» растет уже не в первый раз. В начале августа субсидии были увеличены с 1,1 до 1,9 миллиарда рублей.

Технопарк «Синергия» (корпуса № 5, 6, 7) представляет собой 18-этажное здание пирамидальной формы и 7-этажное прямоугольной формы.

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