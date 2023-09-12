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НовостиОбщество12 сентября 2023 5:09

В исполкоме Казани объяснили частые поломки трамваев

Зачастую жителям приходится пересаживаться в другой вагон
Адам САГАЛ
Если пассажир не доехал до пункта назначения, то он вправе требовать вернуть ему деньги на проезд.

Если пассажир не доехал до пункта назначения, то он вправе требовать вернуть ему деньги на проезд.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В исполкоме Казани назвали наиболее распространенные причины сбоев в работе общественного транспорта. Вопрос поступил от жителей из-за частых поломок трамваев. В частности, казанцев возмущает, что транспорт порой задерживается, иногда приходится пересаживаться в другой вагон.

«К сожалению, сбой в работе электрического транспорта может произойти по причинам скопления автотранспорта на трамвайных путях, отключении электроэнергии, повреждения контактной сети или путевого хозяйства, технической неисправности вагона», — пояснили в комитете по транспорту.

В исполкоме подчеркнули, если пассажир не доехал до пункта назначения, то он вправе требовать вернуть ему деньги на проезд.

Ранее мы сообщали, что в 93 троллейбусах и трамваях Казани введут бескондукторную систему оплаты.

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