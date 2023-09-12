В исполкоме Казани объяснили частые поломки трамваев

Если пассажир не доехал до пункта назначения, то он вправе требовать вернуть ему деньги на проезд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В исполкоме Казани назвали наиболее распространенные причины сбоев в работе общественного транспорта. Вопрос поступил от жителей из-за частых поломок трамваев. В частности, казанцев возмущает, что транспорт порой задерживается, иногда приходится пересаживаться в другой вагон.

«К сожалению, сбой в работе электрического транспорта может произойти по причинам скопления автотранспорта на трамвайных путях, отключении электроэнергии, повреждения контактной сети или путевого хозяйства, технической неисправности вагона», — пояснили в комитете по транспорту.

В исполкоме подчеркнули, если пассажир не доехал до пункта назначения, то он вправе требовать вернуть ему деньги на проезд.

Ранее мы сообщали, что в 93 троллейбусах и трамваях Казани введут бескондукторную систему оплаты.

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