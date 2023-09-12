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НовостиОбщество12 сентября 2023 4:56

Имам мечети назвал запрещенные для мусульман имена

Родителям посоветовали ответственно подходить к выбору имени для своего ребенка
Адам САГАЛ
Воздержаться следует от имен, известных в истории неверующих

Воздержаться следует от имен, известных в истории неверующих

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Запрещенные для мусульман имена назвал имам мечети «Казан Нуры» Наиль хазрат Юсупов. Так, в этом списке имена идолов и героев мифологии - Зевс, Фараон и подобные.

Не советует имам называть детей именами с негативным значением: Иблис, Даджаль, Джаханнам, Азаб, а также теми именами, которые указывают на грех: Залим, Хамр и подобные. Воздержаться следует от имен, известных в истории неверующих – Абулахаб, Абуджахиль, сообщает ТНВ.

Также имам напомнил, что 99 известных имен Аллаха принадлежат только Ему. Называть так детей нельзя.

Ранее мы сообщали, что ДУМ Татарстана осудило танец девушки-блогера в казанской мечети «Кул Шариф».

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