Трасса М-12 от Арзамаса до Казани готова на 80%

Работы идут в хорошем темпе, благодаря чему движение по трассе планируется запустить уже в конце декабря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Готовность трассы М-12 от Арзамаса до Казани оценил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В эфире телеканала Россия 24 он отметил, что автодорога готова на 80%.

Работы идут в хорошем темпе, благодаря чему движение по трассе планируется запустить уже в конце декабря.

Напомним: президент Владимир Путин 8 сентября открыл один из основных участков строящейся федеральной трассы М12 Москва-Казань.

Благодаря новым участкам магистрали время в пути между столицей России и столицей Татарстана сократится с 12 до 6-7 часов.

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