В Татарстане во дворе дома иномарка сбила пятилетнюю девочку

Момент наезда на ребенка попал на видео. Фото: скриншот с видео

В понедельник, 11 сентября, в Бугульме на улице Гафиатуллина иномарка сбила ребенка. Пятилетняя девочка приехала с родными на машине, остановились во дворе. Оказавшись на улице, она тут же побежала к подъезду. При этом девочка не смотрела по сторонам. Ее сбила проезжавшая мимо иномарка. Ударом ребенка отбросило в сторону на несколько метров. К счастью девочка выжила. Момент наезда засняла камера домофона на подъезде. Известно, что с места происшествия ребенка доставили в больницу.

«По факту произошедшего заведено административное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Надзорный орган Бугульмы контролирует ход расследования дела о наезде иномарки на пятилетнюю девочку.

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