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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 13:59

В Татарстане во дворе дома иномарка сбила пятилетнюю девочку

Во дворе жилого дома Бугульмы пятилетняя девочка после наезда иномарки отлетела на несколько метров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Момент наезда на ребенка попал на видео.

Момент наезда на ребенка попал на видео.

Фото: скриншот с видео

В понедельник, 11 сентября, в Бугульме на улице Гафиатуллина иномарка сбила ребенка. Пятилетняя девочка приехала с родными на машине, остановились во дворе. Оказавшись на улице, она тут же побежала к подъезду. При этом девочка не смотрела по сторонам. Ее сбила проезжавшая мимо иномарка. Ударом ребенка отбросило в сторону на несколько метров. К счастью девочка выжила. Момент наезда засняла камера домофона на подъезде. Известно, что с места происшествия ребенка доставили в больницу.

«По факту произошедшего заведено административное дело по статье «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Надзорный орган Бугульмы контролирует ход расследования дела о наезде иномарки на пятилетнюю девочку.

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