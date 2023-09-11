На ВЭФ Татарстан презентовал проект по возрождению популяции сокола-балобана

В республике удалось подготовить к жизни в дикой природе 90% привезенных птиц этого вида. Фото: Олег УКЛАДОВ

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который сейчас проходит во Владивостоке, Минэкологии Татарстана презентовало пилотный проект по возрождению популяции кранснокнижного сокола-балобана.

«В Татарстане эта птица не наблюдается более 50 лет. И это при том, что в регионе она обитала в течение многих веков, - отметил в своем выступлении на ВЭФ глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков. - В ходе реализации пилотного проекта в республике была создана база для возрождения Волжско-Камской популяции сокола-балобана, а также был накоплен опыт, необходимый для реализации последующих аналогичных проектов»

Отмечается, что для пилотного проекта в Татарстане был выбран отдельный участок на территории Камско-Устьинского района. Были набраны волонтеры, которые установили искусственные гнезда с видеокамерами. В них потом поселили соколят. В целях их безопасности на ближайших высоковольтных линиях установили птицезащитные устройства.

Наблюдение за переселенными птицами шло в течение двух месяцев. В 90% случаев соколы-балобаны были подготовлены к самостоятельной жизни в природе, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

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