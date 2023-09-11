В нижнекамскую больницу устроились восемь новых врачей

В течение двух месяцев в больнице ожидают еще десять новых врачей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Восемь новых врачей пополнили штат Нижнекамской детской районной больницы за последние две недели. Среди них и врач-аллерголог, которого здесь так долго ждали. Об этом рассказал главврач лечебного учреждения Алексей Толстиков на «деловом понедельнике».

По словам руководителя, в течение двух месяцев в больнице ожидают еще десять новых врачей. При этом Толстиков заявил о нужде в грантовой поддержке Минздрава по строительству соципотечного жилья в городе.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах главврач одной из клиник работал по поддельному диплому.

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