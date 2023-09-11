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НовостиОбщество11 сентября 2023 9:54

В исполкоме Казани рассказали, почему почти год не могли назначить префекта

Речь идет, по сути, о должности куратора по развитию территории «Старого города»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Нужен был не только опытный управленец, но и тот, кто способен решать специфические вопросы.

Нужен был не только опытный управленец, но и тот, кто способен решать специфические вопросы.

Фото: Рамиль ГАЛИ

В этот понедельник, 11 сентября, руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров представил нового префекта территории «Старый город». Им стал Айрат Фаизов, который до этого работал . заместителя главы администрации Советского района столицы Татарстана.

Отметим, что этот пост пустовал почти год после того, как его покинул прежний префект Евгений Варакин. Он сейчас занимается восстановлением Лисичанска и Рубежного.

Говоря о столь долгой паузе перед назначением нового префекта, Рустем Гафаров объяснил эту задержку тем, что территория «Старого города» очень важна для Казани. Поэтому к кандидатам были весьма высокие требования. Дело в том, что тут мало быть опытным управленцем, надо еще и знать, как решать проблемы исторического центра столицы Татарстана и его ренноваации.

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