Жители хотят видеть благоустроенными территории около озер Нижний и Средний Кабан, Чебаксы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани в 2024 году увеличат число благоустроенных мест у воды. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин.

По словам Чанкина, решение об увеличении благоустроенных мест отдыха у воды было принято в целях создания условий для комфортного и безопасного времяпровождения.

Как отметил спикер, жители хотят видеть благоустроенными территории около озер Нижний и Средний Кабан, Чебаксы, около центра семьи «Казан» и за речпортом. Также он попросил увеличить число спасательных постов в наиболее посещаемых местах.

Напомним, в Казани назвали пять приоритетных пространств, которые благоустроят в 2024 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram