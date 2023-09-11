Пока специалист не определился с будущим местом работы. Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска

Равиль Сафиуллин покинул пост главного архитектора Нижнекамска. Эта рабочая неделя станет последней для него в должности.

Равиль Сафиуллин проработал на посту главного архитектора год. Его назначили в начале августа 2022 года.

Пока специалист не определился с будущим местом работы. Однако у него уже есть несколько вариантов, которые он пока не озвучил.

Напомним, зампредседателя Вахитовского районного суда Казани Кадрия Трегулова покидает свой пост.

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