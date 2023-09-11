В Казани фестиваль «СоТворение» посетили почти 57 тысяч зрителей

Более 30 тысяч зрителей смотрели концерт в прямом эфире Фото: Александр ВОЛКОВ

В Казани музыкальный фестиваль «СоТворение» посетили почти 57 тысяч зрителей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник управления культуры города Азат Абзалов.

По словам Абзалова, более 30 тысяч зрителей смотрели концерт в прямом эфире. Этот фестиваль имел важную образовательную и просветительскую составляющую.

Как отметил спикер, многие артисты впервые узнали о татарской культуре, пообщались между собой и наладили важный культурный диалог. Подобные мероприятия имеют высокий потенциал для развития туризма и нацелены на популяризацию Казани.

Напомним, фестиваль «СоТворение» состоялся 8 и 9 сентября у «Чаши». Там собрались исполнители разных стилей и направлений из восьми стран.

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