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НовостиЗвезды11 сентября 2023 7:32

В Казани фестиваль «СоТворение» посетили почти 57 тысяч зрителей

Еще более 30 тысяч человек смотрели концерт в прямом эфире
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Более 30 тысяч зрителей смотрели концерт в прямом эфире

Более 30 тысяч зрителей смотрели концерт в прямом эфире

Фото: Александр ВОЛКОВ

В Казани музыкальный фестиваль «СоТворение» посетили почти 57 тысяч зрителей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник управления культуры города Азат Абзалов.

По словам Абзалова, более 30 тысяч зрителей смотрели концерт в прямом эфире. Этот фестиваль имел важную образовательную и просветительскую составляющую.

Как отметил спикер, многие артисты впервые узнали о татарской культуре, пообщались между собой и наладили важный культурный диалог. Подобные мероприятия имеют высокий потенциал для развития туризма и нацелены на популяризацию Казани.

Напомним, фестиваль «СоТворение» состоялся 8 и 9 сентября у «Чаши». Там собрались исполнители разных стилей и направлений из восьми стран.

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