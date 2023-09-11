В соцсетях мнение относительно этой ситуации разделились – одни призывают к милосердию, другие поддерживают мужчину, который пытался прогнать бездомного Фото: принтскрин видео.

Житель Альметьевска устроил допрос вылезшему из подвала бездомному мужчине. Произошедшее он снял на видео.

На кадрах видно, как горожанин подходит к дому, в этот момент из окна подвала вылез мужчина.

«Что вы здесь делаете?» - задает вопрос автор ролика.

«Мне жить негде», - отвечает лежащий на асфальте мужчина.

«Но не в подвале же», - настаивает горожанин.

«Была бы у меня квартира или что…Разве пошел бы туда», - ответил бездомный.

«Пожалуйста, выберете другое место», - стоял на своем житель Альметьевска.

«Братишка, разреши мне, пожалуйста. Я же утром ухожу. Только вечером прихожу», - оправдывался лежащий мужчина.

«Это неправильно», - завершил разговор житель дома.

В соцсетях мнение относительно этой ситуации разделились – одни призывают к милосердию, другие поддерживают мужчину, который пытался прогнать бездомного, ссылаясь на антисанитарию.

Ранее мы сообщали, что в Казани открылся центр для бездомных «Приют человека».

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