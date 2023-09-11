В центре Казани рядом с домом Сурина построят три жилых дома

Проект реализует «Специализированный застройщик „Девелоперская компания-2“» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участок на улице Горького рядом с Лядским садиком в Казани будет застроен жильем. Проект реализует «Специализированный застройщик „Девелоперская компания-2“».

На этом участке уже располагается «Комплекс доходного дома Сурина» 1912 года постройки, его еще называют «Дом с подсолнухами». Рядом планируют возвести три жилых дома с подземной парковкой. Об этом сообщает комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Ранее мы сообщали, что в Ново-Савиновском районе Казани построят комплекс «Яр Парк» за 28,7 млрд рублей. В комплексе будет объединена деловая, социальная и туристическая инфраструктуры. Здесь будут расположены пятизвездочная гостиница, конгресс-центр, торговый центр, детский сад и офисные помещения.

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