В Татарстане неделя начнется с дождей

Осадки ожидаются на большей территории республики Фото: Иван МАКЕЕВ

Новая неделя начнется в Татарстане с дождей и сильного ветра. В понедельник, 11 сентября, днем и ночью местами на территории республики выпадут осадки – где-то небольшой дождь, а где-то – сильный. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Днем температура составит от 15 до 20 градусов, ночью будет прохладно – от 6 до 11 градусов.

Во вторник, 12 сентября, местами снова ожидается небольшой дождь. Днем будет от 16 до 21 градуса, ночью – до плюс 5 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду, 13 сентября, осадки прекратятся на территории Татарстана.

Ранее в Гидрометцентре Татарстана рассказали, каким будет сентябрь в республике.

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