В Татарстане в ДТП погибла мать и ее двухлетняя дочь

Машины столкнулись лоб в лоб. Фото: прокуратура Татарстана

В это воскресенье, 10 сентября, около 17.00 на выезде из Лениногорска в сторону Альметьевска произошло ДТП, в котором погибли два человека. По предварительной информации, 84-летний водитель автомобиля Skoda Yeti не справился с управлением и выехал на встречку. Там он на скорости лоб в лоб столкнулся с Kia Rio.

«Водитель корейской иномарки получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В свою очередь, ехавшие с ним супруга и двухлетняя дочь погибли на месте», - сообщает прокуратура Татарстана. По факту этой аварии проводится доследственная проверка, ход которой находится на контроле надзорного ведомства. НА место ДТП выезжал прокурор Лениногорска Алексей Панишев.

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