Инфекционист Хаертынов сообщил, когда ждать новый пик COVID-19 в Татарстане

В отличие от гриппа у коронавируса нет определенной сезонности. Фото: Иван МАКЕЕВ

С наступлением холодов традиционно увеличивается количество заболевших гриппом. Как, оказалось, в это же время можно ожидать роста и COVID-19. Опасные месяцы – декабрь, январь и февраль, рассказал в эфире «Интервью без галстука» главный внештатный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов.

При этом, по словам специалиста, возможно смещение пика заболеваемости этими инфекциями и в сторону осенних и весенних месяцев. И если грипп отличается более или менее четкой сезонностью, то пик COVID-19 невозможно спрогнозировать по определенным месяцам.

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