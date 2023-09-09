В Марий Эл установлен чрезвычайный класс пожарной опасности

МЧС Марий Эл настоятельно рекомендует не жечь мусор на садовых и дачных участках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 10 по 14 сентября в лесах Марий Эл установлена высокая, 4 класс, а местами и чрезвычайная, 5 класс, пожароопасность.

В связи с этим МЧС республики настоятельно рекомендует не жечь мусор на садовых и дачных участках, а также вблизи леса и лесных насаждений. Запрещается также разводить костры, курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать горячую золу в лесах. Не стоит оставлять в лесу пропитанный горючими веществами обтирочный материал, бутылки, осколки стекла и мусор.

Напомним, ранее в Марий Эл во время движения загорелся рейсовый автобус с пассажирами.

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