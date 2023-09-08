Самому пожилому в Татарстане пациенту с пересаженным органом снова сделали трансплантацию

Операцию провели специалисты РКБ в Казани. Фото: предоставлено Минздравом Татарстана

У жительницы Рыбно-Слободского района Татарстана проблемы с почками начались еще, когда ей было около 30 лет. В 54 года они полностью отказали. Жизнь женщине спасли местные врачи, которые пересадили ей новую почку.

«Она прослужила мне 14 лет и тоже перестала работать. В этом году я решилась на новую трансплантацию», - говорит уже 70-летняя женщина. Таким образом она стала самым пожилым в Татарстане пациентом с пересаженным органом.

Операцию провели специалисты РКБ в Казани. Они считают ее своеобразной победой.

«Второй раз почку пересаживают довольно редко. В основном это связано с возрастным состоянием пациента и его иммунной системы. То, что мы сделали, это отличный результат командной работы», - отмечает врач-уролог отделения пересадки почки Омар Кадыров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram