Суд отметил приговор отцу из Челнов, который столкнул ребенка с качелей

Мужчина получил в качестве наказания четыре месяца исправительных работ условно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Верховный суд России отметил оправдательный приговор отцу, который столкнул чужого ребенка с качелей. Инцидент произошел в Набережных Челнах.

Дочь осужденного каталась на качелях с девочкой, а после упала с них. Отец успел поймать ее, поэтому травм она не получила. Когда вторая девочка подошла к ним, мужчина велел ей сеть на качели и пнул по ним. В итоге ребенок испытала боль и получила ссадины.

Суд признал отца виновным по статье «совершение насильственных действий из хулиганских побуждений». Он получил в качестве наказания четыре месяца исправительных работ условно.

Как объяснил на суде осужденный совершил он это из-за неприязни к девочке, которая якобы виновна в падении ее дочери. В связи с этим подал кассацию. Однако было доказано, что поведение малолетней потерпевшей не выходило за пределы игрового, а падение дочери осужденного с качелей было обусловлено родительским недосмотром.

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