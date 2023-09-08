Житель Татарстана изрезал ножом бывшую девушку прямо на улице

Агрессор пока остается на свободе, он публикует интимные фотографии бывшей девушки в сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане 25-летний парень напал с ножом на бывшую девушку прямо на улице. Он нанес ей два удара – по лицу и шее.

Как рассказала сама девушка, он жила вместе с Данилом в Чистополе семь месяцев. Парень периодически избивал ее, когда Анна устала от издевательств, она сбежала от агрессора через окно.

Спустя несколько недель девушка случайно встретила Данила на улице. Она сразу позвонила брату и попросила его приехать. Сначала молодые люди просто разговаривали – Данил уговаривал Аню вернуться, но девушка была непреклонна. В какой-то момент агрессивный парень накинулся на бывшую возлюбленную с кулаками, Анна попыталась убежать, но Данил догнал ее и дважды ударил ножом, который достал из кармана.

Девушка обратилась в полицию. Данила пока не задержали. Более того, как рассказала Анна, бывший парень создал канал в мессенджере, где публикует ее интимные фотографии. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемый объявлен в розыск. Имена участников истории изменены.

Ранее мы рассказывали, что житель Татарстана столкнул сожительницу с подоконника.

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