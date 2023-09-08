На восстановление Алафузовского театра после пожара направят 37,7 млн рублей

Подрядчику предстоит выполнить работы до 1 декабря 2023 года Фото: МЧС Татарстана

Противоаварийные работы проведут в здании Алафузовского театра в Казани. В арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык» в 2022 году случился пожар. Теперь на его восстановление направят 37,7 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит выполнить работы до 1 декабря 2023 года.

Возгорание в здании на улице Гладилова произошло летом 2022 года. Огонь охватил практически все чердачные помещения, повреждения получила и сцена.

Ранее мы сообщали, что в часовне Казанской иконы Божией Матери произошел пожар.

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