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НовостиОбщество7 сентября 2023 17:04

Старинное здание на Баумана в Казани перепрофилируют под коворкинг

Отмечается, что такой формат сейчас набирает популярность среди представителей бизнеса
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Дом известен как бывшая гостиница «Коммерческие номера»

Дом известен как бывшая гостиница «Коммерческие номера»

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Четырехэтажное старинное здание Казани, что находится на улице Баумана, 86, планируют переоборудовать под коворкинг. Инспекция госстройнадзора Татарстана проводит итоговую проверку.

Дом известен как бывшая гостиница «Коммерческие номера», построенная в 1906 – 1907 годах для купца Василия Колесникова.

Сейчас объект культурного наследия перепрофилируют под бизнес-центр класса А или B+ формата «коворкинг». Отмечается, что такой формат становится все более популярней среди представителей бизнеса.

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