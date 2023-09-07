Старинное здание на Баумана в Казани перепрофилируют под коворкинг

Дом известен как бывшая гостиница «Коммерческие номера» Фото: Антон ЗАБИРОВ

Четырехэтажное старинное здание Казани, что находится на улице Баумана, 86, планируют переоборудовать под коворкинг. Инспекция госстройнадзора Татарстана проводит итоговую проверку.

Дом известен как бывшая гостиница «Коммерческие номера», построенная в 1906 – 1907 годах для купца Василия Колесникова.

Сейчас объект культурного наследия перепрофилируют под бизнес-центр класса А или B+ формата «коворкинг». Отмечается, что такой формат становится все более популярней среди представителей бизнеса.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram