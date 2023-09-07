Ушел из жизни экс-министр промышленности и торговли РТ Ильдар Тимиргазеев

Ильдар Тимиргазеев возглавлял министерство в 1997 году.

Не стало бывшего министра торговли и потребительских услуг Татарстана Ильдара Завдатовича Тимиргазеева. Об этом сообщили в профильном министерстве.

Ильдар Тимиргазеев возглавил министерство в 1997 году, а в 1999 стал руководителем Управления государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей по РТ.

«Ильдар Завдатович внес значительный вклад в развитие торгового сектора нашей республики», - отметили в Минпромторге РТ.

«КП-Казань» выражает соболезнования родным и близким Ильдара Завдатовича.

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