В Татарстане начальство фирмы подозревают в неуплате налогов на 152 млн рублей

С 2015 по 2019 год злоумышленницы вносили в налоговые декларации ложные сведения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Татарстане возбудили уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ в отношении 50-летней и 46-летней руководительниц марийской фирмы ООО «Маркагрупп», основной вид деятельности которой - производство сантехники. Начальство обвиняют в неуплате налогов.

Так, с 2015 по 2019 год злоумышленницы вносили в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с двумя контрагентами, уклонившись от уплаты НДС и налога прибыль организации на сумму более 152 млн рублей.

«При обысках на предприятии вместе с сотрудниками УВМ МВД, ГУ МЧС, ГИТ, Управлением Росгвардии по РТ изъята документация, а также более 15 миллионов рублей. Выявлен ряд нарушений в области законодательства о труде, а также противопожарной безопасности», - сообщили в СУ СКР по Республике Татарстан.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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