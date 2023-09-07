В Татарстане задержан курьер, забравший у пенсионера 400 тысяч рублей

Курьером мошенников оказался житель Ульяновской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане задержан курьер, забравший у пенсионера деньги по поручению телефонных мошенников. 23-летний парень дал признательные показания.

81-летнему жителю Нурлата на стационарный телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником полиции. Мужчина сообщил якобы внучка пенсионера устроила ДТП. Для решения вопроса требуется 800 тысяч рублей. У пенсионера оказалось только 400 тысяч рублей. Звонивший согласился и на эту сумму.

Спустя некоторое время за деньгами приехал курьер. Лишь позже пенсионер позвонил внучке и узнал, что в ДТП она не попадала.

Полицейским удалось установить личность и задержать курьера. Им оказался житель Ульяновской области. Парень рассказал, что в одном из мессенджеров познакомился с девушкой. Чрез некоторое время она предложила ему дополнительный заработок, на что он согласился.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по ч.3 ст30, ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане суд вынес приговор девушке-курьеру телефонных мошенников.

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