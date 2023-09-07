В Татарстане во время купального сезона 2023 года утонули 53 человека

Всего с начала этого года в республике было зарегистрировано 84 происшествия на воде. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Купальный сезон 2023 года закрыт, температура воды сейчас составляет +17 градусов, и она уже не соответствует требованиям безопасности. Напомним, пляжи в Татарстане были открыты для посещения с 1 июня. Но люди во время жары заходили в воду в необорудованных местах, что приводило к трагедии. За этот купальный сезон в республике утонули 53 человека, шестеро из них – дети, сообщила на пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Татарстану Регина Гаязова.

По ее данным, чаще всего люди гибли, купаясь именно в необорудованных для этого местах, – 42 случая. На втором месте находится падение в воду, в том числе и с сапборда, - погибли 18 человек. Наравне с этим в Татарстане было зафиксировано пять происшествий на воде с надувными матрасами, в одном из них утонул ребенок.

Всего с начала этого года, по словам Гаязовой, в Татарстане было зарегистрировано 84 происшествия на воде. Это на одно меньше, чем в 2022-м. Удалось спасти 31 человека, 11 из которых – это дети.

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