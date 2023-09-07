Житель Казани получил два года колонии за призывы к терроризму

Весной текущего года в отношении казанца было возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Казани получил два года колонии за публичные призывы к терроризму.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по РТ, казанец в интернете распространял террористические материалы. Весной текущего года в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

В итоге суд признал жителя Казани виновным и приговорил его к двум годам колонии общего режима.

Ранее мы сообщали, что в Чувашии иностранца осудили за призывы к экстремизму.

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