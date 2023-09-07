В Казани ремонт больницы №18 обойдется почти в 200 миллионов рублей

Работы необходимо завершить до 1 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани капремонт центральной городской клинической больницы №18 обойдется в 193 миллиона рублей. Объект расположен на улице Мавлютова. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, от подрядчика требуется провести демонтажные работы, принять архитектурные решения, приобрести кондиционеры и медицинское оборудование. Эти работы необходимо завершить до 1 декабря.

Отметим, в больнице уже обновлен второй этаж блока «Б». Также проведена перепланировка помещений и палат, где появилась вся необходимая мебель и оборудование.

Напомним, в Татарстане на ремонт 7 больниц направят 222 миллиона рублей.

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