Близкие пытались остановить пришедшего в ярость мужчину Фото: принтскрин видео.

В Чебоксарах житель Татарстана пытался расстрелять полицейских из сигнального пистолета. Инцидент произошел 2 июля текущего года во дворе частного дома.

Сотрудники полиции приехали на место после того, как получили вызов о нарушающем общественный порядок нетрезвом мужчине. Когда 24-летний житель Татарстана увидел стражей порядка, он пришел в ярость – пошел к припаркованному автомобилю, достал оттуда сигнальный пистолет, который внешне сбыл похож на боевое оружие, направил на полицейских и несколько раз нажал на спусковой крючок, имитируя выстрелы. Инцидент попал на видео. В результате мужчина был задержан.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии, уголовное дело будет рассмотрено в Калининском районном суде.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске напали на женщину-полицейского.

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