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НовостиОбщество6 сентября 2023 17:21

Московский рынок Казани обновят к лету 2024 года

Площадь перед рынком приведут в благоприятный вид
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Рынок планируют сделать не только торговым, но общественным пространством.

Рынок планируют сделать не только торговым, но общественным пространством.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Казани подготовили проект реконструкции территории Московского рынка. Как сообщила замначальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома города Анастасия Латыпова, благоустройство торговой площади планируется в следующем году.

Рынок планируют сделать не только торговым, но общественным пространством, где можно будет купить продукты и хорошо провести время, участвовать в разных активностях.

Площадь перед рынком, где царит хаос с торговыми объектами, приведут в порядок. Там появится благоустроенная зеленая рекреационная среда. После реконструкции территория Московского рынка должна стать объектом городского притяжения.

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