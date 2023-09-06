Московский рынок Казани обновят к лету 2024 года

Рынок планируют сделать не только торговым, но общественным пространством. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Казани подготовили проект реконструкции территории Московского рынка. Как сообщила замначальника Управления архитектуры и градостроительства исполкома города Анастасия Латыпова, благоустройство торговой площади планируется в следующем году.

Рынок планируют сделать не только торговым, но общественным пространством, где можно будет купить продукты и хорошо провести время, участвовать в разных активностях.

Площадь перед рынком, где царит хаос с торговыми объектами, приведут в порядок. Там появится благоустроенная зеленая рекреационная среда. После реконструкции территория Московского рынка должна стать объектом городского притяжения.

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