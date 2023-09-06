В Альметьевске хотят построить киноконцертный зал почти за 13 млрд рублей

Также в здании разместят два кинозала, ресторан на 100 гостей и открытые площадки для выставок. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Альметьевске перед Дворцом культуры «Нефтьче» собираются построить киноконцертный зал, вместимостью в тысячу человек. В проект будет вложено порядка 12,7 млрд рублей инвестиций.

Как сообщил заместитель гендиректора «Татнефть» Николай Глазков, зал будет одним из лучших в мире по своей акустике. Пространство подойдет почти для любых музыкальных мероприятий, а изюминкой станет орган, который можно будет увидеть даже с улицы благодаря панорамным окнам.

Также в здании разместят два кинозала, ресторан на 100 гостей и открытые площадки для выставок.

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