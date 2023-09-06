В Казани расширяют зону платных парковок вдоль улицы Чернышевского

Ранее развитие платных парковок приостанавливали в городе на год. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Казани планируют расширить платный паркинг, в том числе вдоль улицы Чернышевского.

Соответствующий проект постановления исполнительного комитета города опубликован на сайте комиссии по координации работы по противодействию коррупции в РТ. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, число платных парковочных мест в Казани должно вырасти на 103 - с 8 891 до 8 994.

Ранее развитие платных парковок приостанавливали в городе больше, чем на год.

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