В Госсовете РТ предложили ввести налоговые льготы для владельцев электрокаров

Также в 2029-2030 годах будет предоставляться льгота в размере 50% от налоговых ставок. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Госсовете Татарстана прошло заседание Комитета по бюджету, налогам и финансам. В том числе депутаты рассмотрели законопроекты о внесении изменений в налоговое законодательство республики.

Так, они предложили ввести налоговые проференции для владельцев электрокаров, чтобы стимулировать спрос на электрический автотранспорт. Это поможет экологической ситуации, что актуально для крупных городов.

«Законопроект освобождает владельцев легковых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, грузовиков, оснащенных только электрическими двигателями, от уплаты транспортного налога с 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года», - сообщили в Госсовете РТ.

Также в 2029-2030 годах будет предоставляться льгота в размере 50% от налоговых ставок.

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